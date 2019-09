உலக செய்திகள்

வெளிநாடுவாழ் தமிழர்களுக்கு ரத்தின கம்பள வரவேற்பு அளிப்போம் - நியூயார்க் விழாவில் எடப்பாடி பழனிசாமி பேச்சு + "||" + Gem carpet welcome to foreign nationals - Edapadi Palanisamy Speech at New York Festival

வெளிநாடுவாழ் தமிழர்களுக்கு ரத்தின கம்பள வரவேற்பு அளிப்போம் - நியூயார்க் விழாவில் எடப்பாடி பழனிசாமி பேச்சு