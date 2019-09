உலக செய்திகள்

தூர கிழக்கு நாடுகளின் வளர்ச்சிக்காக ரஷ்யாவுக்கு 1 பில்லியன் டாலர் கடன்- பிரதமர் நரேந்திர மோடி + "||" + PM Narendra Modi offers Russia 1 billion line of credit for development of Far East region

