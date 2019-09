உலக செய்திகள்

மார்க் ஜுக்கர்பெர்க்கை சிறையில் தள்ள வேண்டும்; அமெரிக்க எம்.பி. சொல்கிறார் + "||" + Mark Zuckerberg to be jailed; US MP Says

மார்க் ஜுக்கர்பெர்க்கை சிறையில் தள்ள வேண்டும்; அமெரிக்க எம்.பி. சொல்கிறார்