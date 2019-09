உலக செய்திகள்

பிலிப்பைன்சில் 23 பேரை பலி கொண்ட தேவாலய தாக்குதலை நடத்தியது, இந்தோனேசிய தம்பதியர் + "||" + A church attack in the Philippines killed 23 people, an Indonesian couple

பிலிப்பைன்சில் 23 பேரை பலி கொண்ட தேவாலய தாக்குதலை நடத்தியது, இந்தோனேசிய தம்பதியர்