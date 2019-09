உலக செய்திகள்

இறந்த பிறகும் மனித உடல்கள் ஒரு வருடம் அசையும் தன்மை கொண்டவை : விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடிப்பு + "||" + Human bodies move around for more than a year after death, find scientists

இறந்த பிறகும் மனித உடல்கள் ஒரு வருடம் அசையும் தன்மை கொண்டவை : விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடிப்பு