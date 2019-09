உலக செய்திகள்

இஸ்ரேலில் ராணுவ வீரர்களுக்கும், பாலஸ்தீன மக்களுக்கும் இடையே மோதல் - 40 பேர் படுகாயம் + "||" + The conflict between Israeli soldiers and the Palestinian people - 40 people injured

இஸ்ரேலில் ராணுவ வீரர்களுக்கும், பாலஸ்தீன மக்களுக்கும் இடையே மோதல் - 40 பேர் படுகாயம்