உலக செய்திகள்

லைபீரியா நாட்டில் பள்ளிக்கூடத்தில் தீ விபத்து; 28 குழந்தைகள் கருகி சாவு + "||" + 28 children die as fire breaks out in Liberia boarding school

