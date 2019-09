உலக செய்திகள்

இந்தோனேஷியாவில் அடுத்தடுத்து 2 முறை நில நடுக்கம் + "||" + European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC): Two magnitude 6.1 earthquakes struck in Indonesia in the last one hour

