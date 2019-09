உலக செய்திகள்

தெய்வீக சக்தி கொண்டது என நம்பிக்கை: 10 அடி மலைப்பாம்பை கடத்திய மக்கள் + "||" + Belief as having Divine Power The people who hijacked the 10 foot python

தெய்வீக சக்தி கொண்டது என நம்பிக்கை: 10 அடி மலைப்பாம்பை கடத்திய மக்கள்