உலக செய்திகள்

பெற்றோர் அடித்ததால் 9-வது மாடியில் இருந்து குதித்து சிறுவன் தற்கொலை + "||" + The boy commits suicide by jumping from the 9th floor as his parents hit

