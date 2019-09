உலக செய்திகள்

அமெரிக்காவில் மீண்டும் துப்பாக்கிச்சூடு: 2 பேர் பலி + "||" + Authorities say two people killed, eight injured in shooting at a bar in South Carolina, USA: Associated Press

அமெரிக்காவில் மீண்டும் துப்பாக்கிச்சூடு: 2 பேர் பலி