உலக செய்திகள்

லிபியாவில் ஐ.நா. ஆதரவு பெற்ற அரசு படைக்கும், கிளர்ச்சி படைக்கும் இடையே கடும் மோதல் - 11 வீரர்கள் பலி + "||" + United Nations in Libya Massive clash between supporters and rebel forces - 11 soldiers killed

லிபியாவில் ஐ.நா. ஆதரவு பெற்ற அரசு படைக்கும், கிளர்ச்சி படைக்கும் இடையே கடும் மோதல் - 11 வீரர்கள் பலி