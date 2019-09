உலக செய்திகள்

அமெரிக்காவில் சோகம்: கடலுக்கு அடியில் காதலை சொன்னவர் நீரில் மூழ்கி பலி + "||" + Tragedy in the United States: A man who drowned underwater died in the sea

அமெரிக்காவில் சோகம்: கடலுக்கு அடியில் காதலை சொன்னவர் நீரில் மூழ்கி பலி