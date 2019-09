உலக செய்திகள்

அமெரிக்காவுடன் பேச்சுவார்த்தைக்கு தயார்; ஈரான் திடீர் முடிவு + "||" + Ready to negotiate with the US; The sudden decession of Iran

அமெரிக்காவுடன் பேச்சுவார்த்தைக்கு தயார்; ஈரான் திடீர் முடிவு