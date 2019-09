உலக செய்திகள்

இந்தியா-பாகிஸ்தான் இடையிலான பதற்றத்தை தணிக்க டிரம்ப்-இம்ரான்கான் ஆலோசனை + "||" + Trump-Imrankan consultation to ease tension between India and Pakistan

இந்தியா-பாகிஸ்தான் இடையிலான பதற்றத்தை தணிக்க டிரம்ப்-இம்ரான்கான் ஆலோசனை