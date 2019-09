உலக செய்திகள்

கராச்சி: சிறுபான்மையினர் சொந்தமாக அல்லது வாடகைக்கு வீடு, நிலம் வாங்க அனுமதி மறுப்பு + "||" + KARACHI: Denial of permission to buy or own a house or rent for a minority

கராச்சி: சிறுபான்மையினர் சொந்தமாக அல்லது வாடகைக்கு வீடு, நிலம் வாங்க அனுமதி மறுப்பு