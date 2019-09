உலக செய்திகள்

ஐ.நா.வில் பேசிய மாணவி குறித்த டிரம்ப் விமர்சனத்துக்கு எதிர்ப்பு + "||" + Opposition to Trump's criticism of a student who spoke at the UN

ஐ.நா.வில் பேசிய மாணவி குறித்த டிரம்ப் விமர்சனத்துக்கு எதிர்ப்பு