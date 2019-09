உலக செய்திகள்

உலகின் நுரையீரல் இல்லை: “அமேசான் மழைக்காடுகள் எங்களுக்கு உரியவை” ஐ.நா. பொதுசபை கூட்டத்தில் பிரேசில் அதிபர் திட்டவட்டம் + "||" + There is no lung in the world “The Amazon Rainforest Belongs To Us” UN At the General Assembly Brazilian President categorically

உலகின் நுரையீரல் இல்லை: “அமேசான் மழைக்காடுகள் எங்களுக்கு உரியவை” ஐ.நா. பொதுசபை கூட்டத்தில் பிரேசில் அதிபர் திட்டவட்டம்