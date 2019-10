உலக செய்திகள்

கோத்தபய ராஜபக்சேவுக்கு எதிரான வழக்கில் நாளை விசாரணை - அதிபர் தேர்தலில் போட்டியிட தடை விதிக்கப்படுமா? + "||" + Trial against Gotabhaya Rajapaksa tomorrow - Will the President be banned from running for election?

கோத்தபய ராஜபக்சேவுக்கு எதிரான வழக்கில் நாளை விசாரணை - அதிபர் தேர்தலில் போட்டியிட தடை விதிக்கப்படுமா?