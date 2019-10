உலக செய்திகள்

பெருநாட்டில் நாடாளுமன்றம் கலைக்கப்படுவதாக அந்நாட்டின் அதிபர் மார்டின் விஸ்காரா அறிவிப்பு + "||" + President of the country Martin Martin Vicara announces the dissolution of parliament in Peru

