உலக செய்திகள்

“பதவி நீக்க நடவடிக்கை ஆட்சி கவிழ்ப்புக்கு சமமானது” - ஜனநாயக கட்சியினரை சாடிய டிரம்ப் + "||" + "Dismissal of action similar to the coup" - Trump who defeated Democrats

“பதவி நீக்க நடவடிக்கை ஆட்சி கவிழ்ப்புக்கு சமமானது” - ஜனநாயக கட்சியினரை சாடிய டிரம்ப்