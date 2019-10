உலக செய்திகள்

வரலாற்றில் முதல் முறையாக 21-ந் தேதி விண்வெளியில் தனியாக நடக்கப்போகும் வீராங்கனைகள் + "||" + The first all-female spacewalk is scheduled for this month 21

