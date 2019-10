உலக செய்திகள்

தாய்லாந்தில் மீண்டும் பரிதாபம்: அருவியில் இருந்து விழுந்து மேலும் 5 யானைகள் பலி + "||" + Back in Thailand pity: Five more elephants fall from the waterfall

தாய்லாந்தில் மீண்டும் பரிதாபம்: அருவியில் இருந்து விழுந்து மேலும் 5 யானைகள் பலி