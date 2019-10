உலக செய்திகள்

வளைகுடா பிராந்தியத்தில் மீண்டும் பதற்றம்: ஈரான் எண்ணெய் கப்பல் மீது ஏவுகணை தாக்குதல் + "||" + Tension in the Gulf region: Missile attack on Iranian oil ship

வளைகுடா பிராந்தியத்தில் மீண்டும் பதற்றம்: ஈரான் எண்ணெய் கப்பல் மீது ஏவுகணை தாக்குதல்