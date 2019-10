உலக செய்திகள்

ஆப்கானிஸ்தானில் உடலில் வெடிபொருட்களை சுற்றி வந்தவர் கைது + "||" + The arrest came around in the body for explosives in Afghanistan

ஆப்கானிஸ்தானில் உடலில் வெடிபொருட்களை சுற்றி வந்தவர் கைது