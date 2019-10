உலக செய்திகள்

உலகின் நீண்ட தூர விமான சேவை சோதனை வெற்றி - அமெரிக்காவில் இருந்து ஆஸ்திரேலியாவுக்கு சென்றது + "||" + World's Long-Distance Flight Testing Success - Moved from the United States to Australia

உலகின் நீண்ட தூர விமான சேவை சோதனை வெற்றி - அமெரிக்காவில் இருந்து ஆஸ்திரேலியாவுக்கு சென்றது