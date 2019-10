உலக செய்திகள்

“பாதுகாப்பு மண்டலத்தை விட்டு வெளியேறாவிட்டால் தலையை நசுக்குவோம்” - குர்துக்களுக்கு துருக்கி அதிபர் எச்சரிக்கை + "||" + "Unless we leave the security zone, we will crush our heads" - Turkish President warns Kurds

“பாதுகாப்பு மண்டலத்தை விட்டு வெளியேறாவிட்டால் தலையை நசுக்குவோம்” - குர்துக்களுக்கு துருக்கி அதிபர் எச்சரிக்கை