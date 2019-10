உலக செய்திகள்

ஜப்பானை நோக்கி நகர்ந்து வரும் இரண்டு புதிய புயல்கள் + "||" + Two new storms moving towards Japan

ஜப்பானை நோக்கி நகர்ந்து வரும் இரண்டு புதிய புயல்கள்