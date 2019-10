உலக செய்திகள்

பாலத்துக்கு அடியில் சிக்கிக்கொண்டு நகர முடியாமல் திணறும் விமானம்..! + "||" + Plane Gets Stuck Under Bridge In China, Netizens React On Twitter

பாலத்துக்கு அடியில் சிக்கிக்கொண்டு நகர முடியாமல் திணறும் விமானம்..!