உலக செய்திகள்

தன்னைவிட அழகாக இருந்ததால் பொறாமை: தங்கையை கொடூரமாக கொன்ற மாடல் அழகி + "||" + Jealous of being more beautiful than herself: model brunette who brutally killed her sister

தன்னைவிட அழகாக இருந்ததால் பொறாமை: தங்கையை கொடூரமாக கொன்ற மாடல் அழகி