உலக செய்திகள்

எதிர்க்கட்சி வலியுறுத்தலால் இம்ரான்கான் ராஜினாமா செய்வாரா? - அவரே அளித்த பதில் + "||" + Will Imran Khan resign due to opposition insistence? - His answer

எதிர்க்கட்சி வலியுறுத்தலால் இம்ரான்கான் ராஜினாமா செய்வாரா? - அவரே அளித்த பதில்