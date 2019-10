உலக செய்திகள்

ஜப்பானில் வெளுத்துக்கட்டியது மழை - 10 பேர் பலி + "||" + Floods, mudslides from heavy rain in Japan kill at least 10

ஜப்பானில் வெளுத்துக்கட்டியது மழை - 10 பேர் பலி