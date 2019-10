உலக செய்திகள்

அணு ஆயுதங்களை கைவிடுவது பற்றி அமெரிக்காவுடன் பேச்சுக்கு வடகொரியா புதிய நிபந்தனை + "||" + About dropping nuclear weapons North Korea is the new condition for talks with the US

அணு ஆயுதங்களை கைவிடுவது பற்றி அமெரிக்காவுடன் பேச்சுக்கு வடகொரியா புதிய நிபந்தனை