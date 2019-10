உலக செய்திகள்

பாகிஸ்தானில் கொலை வழக்கில் சினிமா இயக்குனருக்கும், தோழிக்கும் ஆயுள் சிறை + "||" + Film director and girlfriend sentenced to life imprisonment for murder in Pakistan

பாகிஸ்தானில் கொலை வழக்கில் சினிமா இயக்குனருக்கும், தோழிக்கும் ஆயுள் சிறை