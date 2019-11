உலக செய்திகள்

மெக்சிகோவில் பயங்கரம்: போதைப்பொருள் கடத்தல் கும்பல் தாக்குதலில் 9 பேர் பலி + "||" + Terror in Mexico: Nine people killed in drug trafficking

மெக்சிகோவில் பயங்கரம்: போதைப்பொருள் கடத்தல் கும்பல் தாக்குதலில் 9 பேர் பலி