உலக செய்திகள்

சுவிட்சர்லாந்து வங்கிகளில் உரிமை கோராமல் இருக்கும் இந்தியர்களின் பணம் + "||" + No claimants for dormant Swiss accounts of Indians; some may get liquidated soon

சுவிட்சர்லாந்து வங்கிகளில் உரிமை கோராமல் இருக்கும் இந்தியர்களின் பணம்