ஹாங்காங் போராட்டத்தில் துப்பாக்கிச்சூடு; இருவர் படுகாயம்

ஹாங்காங்,

ஹாங்காங்கில் கிரிமினல் வழக்குகளில் சிக்கும் கைதிகளை சீனாவுக்கு நாடு கடத்தி விசாரிக்க வகை செய்யும் சட்ட திருத்த மசோதாவை எதிர்த்தும், கூடுதலான ஜனநாயக உரிமைகள் கோரியும் போராட்டங்கள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகின்றன.

கடந்த வாரம் போராட்டத்தின் போது காயமடைந்த சவுஸ்லாக் என்ற இளைஞர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்ததை அடுத்து போராட்டம் தீவிரமடைந்துள்ளது.

இன்று காலை போராட்டக்காரர்கள் சை வான் ஹோ பகுதியை முற்றுகையிட முயன்றனர். போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களில் சிலர் வன்முறையில் ஈடுபட்டனர்.

அப்போது போக்குவரத்து காவலர் ஒருவர் முகமூடி அணிந்த நபர் ஒருவரை நோக்கி துப்பாக்கியால் சுட்டதில் அந்நபரின் வயிற்றில் குண்டு பாய்ந்தது. இந்த வீடியோ இணையதளத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

அதில் அந்த காவலர் மூன்று முறை துப்பாக்கியால் சுடும் சத்தம் பதிவாகியுள்ளது. இந்த சம்பவத்தில் இருவர் காயமடைந்துள்ளதாகவும் அதில் ஒருவரின் நிலை கவலைக்கிடமாக இருப்பதாகவும் ஹாங்காங் காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.

#HongKong: harrowing footage shows the moment a police officer shoots a protester in Sai Wan Ho this Monday morning.



The boy just drops to the ground like that... pic.twitter.com/jYWq0YW8xf