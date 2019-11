உலக செய்திகள்

வங்காளதேசத்தில் ‘புல்புல்’ புயல் தாக்கியதில் பலியானோரின் எண்ணிக்கை 13 ஆக உயர்வு + "||" + In Bangladesh in hitting Bulbul Storm the number of victims rises to 13

