உலக செய்திகள்

வங்காள தேசத்தில் எரிவாயு குழாய் வெடித்து 7 பேர் பலி + "||" + At least seven people killed and eight injured after a gas pipeline exploded today in Chittagong, Bangladesh: Reuters

வங்காள தேசத்தில் எரிவாயு குழாய் வெடித்து 7 பேர் பலி