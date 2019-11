உலக செய்திகள்

ஆஸ்திரேலிய காட்டுத்தீக்கு காரணமானவர் கைது - புதருக்கு வைத்த தீ; காட்டை அழித்தது + "||" + Arrested for causing Australia's wildfire - Fire to the bushes; The forest was destroyed

ஆஸ்திரேலிய காட்டுத்தீக்கு காரணமானவர் கைது - புதருக்கு வைத்த தீ; காட்டை அழித்தது