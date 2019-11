உலக செய்திகள்

அமெரிக்கா, ஈரான் இடையே மோதல் எதிரொலி: பாரசீக வளைகுடா பகுதியில் கூடுதலாக அமெரிக்க படைகள் குவிப்பு - டிரம்ப் உத்தரவு + "||" + Echoes of conflict between US and Iran: The addition of US forces in the Persian Gulf region - The Trump directive

அமெரிக்கா, ஈரான் இடையே மோதல் எதிரொலி: பாரசீக வளைகுடா பகுதியில் கூடுதலாக அமெரிக்க படைகள் குவிப்பு - டிரம்ப் உத்தரவு