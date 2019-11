உலக செய்திகள்

அமெரிக்க வாழ் இந்தியர் மீதான கற்பழிப்பு குற்றச்சாட்டு நிரூபணம் - 25 ஆண்டுகள் வரை சிறைதண்டனை கிடைக்க வாய்ப்பு + "||" + Proof of rape charges against American Indians - There are likely to imprisonment up to 25 years

அமெரிக்க வாழ் இந்தியர் மீதான கற்பழிப்பு குற்றச்சாட்டு நிரூபணம் - 25 ஆண்டுகள் வரை சிறைதண்டனை கிடைக்க வாய்ப்பு