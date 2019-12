உலக செய்திகள்

வடகொரியாவில் கனவு நகரத்தை திறந்து வைத்தார் கிம் ஜாங் அன் + "||" + Kim Jong Un has opened the dream city in North Korea

வடகொரியாவில் கனவு நகரத்தை திறந்து வைத்தார் கிம் ஜாங் அன்