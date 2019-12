உலக செய்திகள்

இலங்கையில் தொடர் மழையால் 10 ஆயிரம் தமிழர்கள் முகாம்களில் தஞ்சம் + "||" + Thousands of Tamils seek refuge in camps In Sri Lanka

