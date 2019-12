உலக செய்திகள்

பிரிட்டன் எதிர்க்கட்சி தலைவர் ஜெரோமி கோர்பன் ராஜினாமா + "||" + Jeremy Corbyn has announced his resignation as leader of the Labour party

