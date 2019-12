உலக செய்திகள்

3 முறை தோல்வி கண்டதால் ஆள்மாறாட்டம்: தாய்க்கு பதிலாக ஓட்டுனர் உரிம சோதனைக்கு சென்ற மகன் - பிரேசிலில் ருசிகரம் + "||" + Man dresses as mother to take driving test after she failed three times

3 முறை தோல்வி கண்டதால் ஆள்மாறாட்டம்: தாய்க்கு பதிலாக ஓட்டுனர் உரிம சோதனைக்கு சென்ற மகன் - பிரேசிலில் ருசிகரம்