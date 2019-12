உலக செய்திகள்

இங்கிலாந்து பிரதமர் போரிஸ் ஜான்சனுக்கு மோடி தொலைபேசியில் வாழ்த்து + "||" + Modi Greet on the phone to UK Prime Minister Boris Johnson

இங்கிலாந்து பிரதமர் போரிஸ் ஜான்சனுக்கு மோடி தொலைபேசியில் வாழ்த்து