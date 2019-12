உலக செய்திகள்

ஹாங்காங்கின் உள்நாட்டு விவகாரங்களில் வெளிநாடுகள் தலையிடுவதை சீனா அனுமதிக்காது - ஜின்பிங் + "||" + China will not allow foreign interference in affairs of Hong Kong: Jinping

