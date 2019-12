உலக செய்திகள்

குடியுரிமை திருத்த சட்ட போராட்டத்தை தொடர்ந்து பாகிஸ்தானுக்கு அச்சுறுத்தல் அதிகரிப்பு - இம்ரான்கான் சொல்கிறார் + "||" + Increase of threat to Pakistan following the Civil Rights Movement - Imran khan says

குடியுரிமை திருத்த சட்ட போராட்டத்தை தொடர்ந்து பாகிஸ்தானுக்கு அச்சுறுத்தல் அதிகரிப்பு - இம்ரான்கான் சொல்கிறார்