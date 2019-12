ஆப்கானிஸ்தானில் பாதுகாப்பு படையினர் தாக்குதலில் 109 தீவிரவாதிகள் பலியானதாக தகவல்

காபூல்,

ஆப்கானிஸ்தானில் பயங்கரவாதத்திற்கு எதிரான பாதுகாப்பு நடவடிக்கையில் அந்நாட்டு ராணுவம் ஈடுபட்டு வருகிறது.

அதன்படி கடந்த 24 மணி நேரத்தில் ஆப்கானிஸ்தானின் 15 மாகாணங்களில் ஆப்கான் ராணுவத்தினர் 18 பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டனர்.

இந்த நடவடிக்கையின் போது நிகழ்ந்த தாக்குதல்களில் 109 தீவிரவாதிகள் கொல்லப்பட்டதாகவும், 45 பேர் படுகாயமடைந்ததாகவும், 5 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த தகவலை ஆப்கானிஸ்தான் பாதுகாப்பு அமைச்சகம் தனது அதிகாரப்பூர்வ டுவிட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளது. கொல்லப்பட்டவர்கள் எந்த இயக்கத்தை சேர்ந்தவர்கள் என்ற விவரங்கள் வெளியிடப்படவில்லை.

In last 24 hours, 18 operations were conducted in 15 provinces of #Afghanistan, as a result of which 109 terrorists were killed, 45 terrorists injured and 5 others were arrested.#MOD